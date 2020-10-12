В России за сутки от коронавируса вылечились 3793 пациента

В России за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 вылечились ещё 3793 пациента. Всего за время эпидемии COVID-19 в стране выздоровели 1 024 235 человек.

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