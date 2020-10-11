В России за сутки от коронавируса вылечились 4240 пациентов
- АГН «Москва»
Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
Накануне был выписан 6781 человек.
Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что в столице выписали ещё 1186 пациентов, выздоровевших после коронавируса. Общее число вылечившихся от COVID-19 в столице увеличилось до 261 619.
Главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Феликс Ершов в эфире НСН заявил, что уже существующие препараты, проходящие стадию клинических испытаний, должны стать главным козырем в борьбе с COVID-19.