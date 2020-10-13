Минздрав Нижегородской области не подтвердил рост числа жертв стрельбы

Короткая ссылка
Минздрав Нижегородской области не подтвердил информацию об увеличении числа погибших в результате стрельбы на автобусной остановке в деревне Большеорловское.
Минздрав Нижегородской области не подтвердил рост числа жертв стрельбы
  • globallookpress.com
  • © vk.com/tvoybor

«Врачи продолжают бороться за жизнь трёх человек, пострадавших в ЧП в деревне Большеорловское», — приводит сообщение Интерфакс.

Ведомство также не подтвердило данные об увеличении числа пострадавших в результате стрельбы до пяти человек.

Ранее СМИ сообщили, что число погибших при стрельбе на автобусной остановке в Нижегородской области возросло до четырёх.

Замгубернатора региона Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что состояние двух пострадавших при стрельбе в Нижегородской области стабилизировано, ещё у одной пострадавшей крайне тяжёлое состояние.

12 октября неизвестный обстрелял остановку в Нижегородской области. В результате ЧП скончались три человека, трое получили ранения.

Полиция ведёт розыск нападавшего. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить