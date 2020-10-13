Минздрав Нижегородской области не подтвердил рост числа жертв стрельбы
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«Врачи продолжают бороться за жизнь трёх человек, пострадавших в ЧП в деревне Большеорловское», — приводит сообщение Интерфакс.
Ведомство также не подтвердило данные об увеличении числа пострадавших в результате стрельбы до пяти человек.
Ранее СМИ сообщили, что число погибших при стрельбе на автобусной остановке в Нижегородской области возросло до четырёх.
Замгубернатора региона Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что состояние двух пострадавших при стрельбе в Нижегородской области стабилизировано, ещё у одной пострадавшей крайне тяжёлое состояние.
12 октября неизвестный обстрелял остановку в Нижегородской области. В результате ЧП скончались три человека, трое получили ранения.
Полиция ведёт розыск нападавшего.