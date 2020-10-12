БПЛА с тепловизорами помогут в поисках стрелка в Нижегородской области
- РИА Новости
«В том числе будет задействован авиационный отряд специального назначения Росгвардии. Беспилотные летательные аппараты с возможностью тепловизионной съёмки в ближайшее время приступят к мониторингу зоны поиска», — сообщает пресс-служба ведомства.
12 октября неизвестный обстрелял остановку в Нижегородской области, в результате чего погибли три человека, трое получили ранения.
Полиция ведёт розыск нападавшего. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
В посёлок Большеорловское направлены сотрудники ОМОНа и СОБРа для поимки вооружённого.