БПЛА с тепловизорами помогут в поисках стрелка в Нижегородской области

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Для поиска подозреваемого в убийстве трёх человек в Нижегородской области задействуют беспилотные летательные аппараты с тепловизорами. Об этом сообщили в Росгвардии.
БПЛА с тепловизорами помогут в поисках стрелка в Нижегородской области
  • РИА Новости

«В том числе будет задействован авиационный отряд специального назначения Росгвардии. Беспилотные летательные аппараты с возможностью тепловизионной съёмки в ближайшее время приступят к мониторингу зоны поиска», — сообщает пресс-служба ведомства.

12 октября неизвестный обстрелял остановку в Нижегородской области, в результате чего погибли три человека, трое получили ранения.

Полиция ведёт розыск нападавшего. Следственный комитет возбудил уголовное дело. 

В посёлок Большеорловское направлены сотрудники ОМОНа и СОБРа для поимки вооружённого.

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