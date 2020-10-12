БПЛА с тепловизорами помогут в поисках стрелка в Нижегородской области

Для поиска подозреваемого в убийстве трёх человек в Нижегородской области задействуют беспилотные летательные аппараты с тепловизорами. Об этом сообщили в Росгвардии.

«В том числе будет задействован авиационный отряд специального назначения Росгвардии. Беспилотные летательные аппараты с возможностью тепловизионной съёмки в ближайшее время приступят к мониторингу зоны поиска», — сообщает пресс-служба ведомства.

12 октября неизвестный обстрелял остановку в Нижегородской области, в результате чего погибли три человека, трое получили ранения.

Полиция ведёт розыск нападавшего. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

В посёлок Большеорловское направлены сотрудники ОМОНа и СОБРа для поимки вооружённого.