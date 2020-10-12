Подозреваемый в стрельбе в Нижегородской области владел ружьём законно
- РИА Новости
«Согласно базе данных Росгвардии, подозреваемый является законным владельцем одного охотничьего гладкоствольного ружья с 17 сентября 2020 года», — цитирует ведомство РИА Новости.
12 октября неизвестный обстрелял остановку в Нижегородской области, в результате чего погибли три человека, трое получили ранения.
Полиция ведёт розыск нападавшего. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
В посёлок Большеорловское направлены сотрудники ОМОНа и СОБРа для поимки вооружённого.