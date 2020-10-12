Подозреваемый в стрельбе в Нижегородской области владел ружьём законно

Подозреваемый в убийстве трёх человек в Нижегородской области законно владел охотничьим ружьём с сентября 2020 года. Об этом сообщили в Росгвардии.

РИА Новости