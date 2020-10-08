Минобороны нарастило наземную группировку на месте пожара под Рязанью

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Около 130 военнослужащих и более 60 единиц техники дополнительно переброшено для ликвидации пожара на складе с боеприпасами в Рязанской области, сообщает Минобороны России.
Минобороны нарастило наземную группировку на месте пожара под Рязанью
  • globallookpress.com
  • © Aleksander Svetlov

«Минобороны России нарастило наземную группировку сил и средств по ликвидации пожара на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в Рязанской области», — приводит сообщение РИА Новости.

В частности, на место пожара переброшены 17 специальных бронеавтомобилей «Тайфун», «Рысь», «Тигр», более 20 авторазливочных станций АРС-14, шесть пожарных машин, а также автомобильные бульдозеры, краны и четыре расчёта беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» и «Элерон-3».

Ранее к тушению пожара в Рязанской области привлекли три поезда.

7 октября на складе боеприпасов в районе населённого пункта Желтухино под Рязанью произошёл пожар из-за загоревшейся травы. Из-за произошедшего в регионе ввели режим ЧС.

Восемь человек пострадали, более 2,3 тыс. человек эвакуированы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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