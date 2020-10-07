В Рязанской области загорелось хранилище боеприпасов

В Рязанской области произошёл пожар на площадке хранения артиллерийских боеприпасов, пострадавших нет. Об этом информирует пресс-служба Западного военного округа.

«7 октября около 13:20 на территории расположенного в лесистой местности склада хранения боеприпасов Западного военного округа в районе населённого пункта Желтухино Рязанской области произошло возгорание травы», — цитирует сообщение РИА Новости.

Отмечается, что из-за ветра огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов.

На технической территории части происходят отдельные взрывы боеприпасов.

Личный состав и гражданский персонал эвакуированы, пострадавших нет. Угрозы близлежащим населённым пунктам нет, добавили в ЗВО.

В июне четверо военных пострадали при взрыве заряда в Новосибирской области.