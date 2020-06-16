Четверо военных пострадали при взрыве заряда в Новосибирской области

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Четверо российских военнослужащих получили ранения в результате взрыва артиллерийского заряда в Новосибирской области.
Четверо военных пострадали при взрыве заряда в Новосибирской области
  • globallookpress.com

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

«По предварительным данным, 15 июня вследствие грубого нарушения требований безопасности на территории полигона произошла детонация капсюльной втулки гильзы выхолощенного артиллерийского заряда, в результате которой четверо военнослужащих получили травмы конечностей», — сказали в пресс-службе.

Ранее СМИ писали, что пять военнослужащих получили незначительные травмы в результате взрыва имитационного боеприпаса в военной части в Печенгском районе Мурманской области. 

В августе 2019 года в результате взрывов на складе боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае пострадали пять человек.

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