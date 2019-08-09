При новых взрывах на складе под Ачинском пострадали пять человек
- РИА Новости
«Да, есть пять пострадавших. Один [будет лечиться] амбулаторно, это пожилая женщина. Четверо — средней тяжести: двое полицейских, двое военных», — сказал он.
5 августа на складе в военной части в Красноярском крае произошёл пожар, приведший к детонации боеприпасов.
СК возбудил уголовное дело. Сообщалось об одном погибшем и восьми пострадавших.
В Минобороны предварительной причиной произошедшего назвали человеческий фактор.
Подробнее — в материале RT.