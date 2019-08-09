При новых взрывах на складе под Ачинском пострадали пять человек

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В результате новых взрывов на складе боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае пострадали пять человек. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на главврача Ачинской межрайонной центральной больницы Дениса Лебедева.
При новых взрывах на складе под Ачинском пострадали пять человек
  • РИА Новости

«Да, есть пять пострадавших. Один [будет лечиться] амбулаторно, это пожилая женщина. Четверо — средней тяжести: двое полицейских, двое военных», — сказал он.

5 августа на складе в военной части в Красноярском крае произошёл пожар, приведший к детонации боеприпасов. 

СК возбудил уголовное дело. Сообщалось об одном погибшем и восьми пострадавших. 

В Минобороны предварительной причиной произошедшего назвали человеческий фактор

Подробнее — в материале RT.

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