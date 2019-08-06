СК возбудил уголовное дело после ЧП на складе под Ачинском

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту взрывов боеприпасов на складе под Ачинском в Красноярском крае. Отмечается, что в результате ЧП один человек погиб, восемь получили травмы различной степени тяжести.

«По данным следствия, в ходе проводимых погрузочно-разгрузочных работ с боеприпасами по неустановленной причине произошёл пожар. Прибывшая на место происшествия пожарная группа предприняла попытку тушения пожара, однако начался неконтролируемый процесс подрыва боеприпасов», — говорится в сообщении на сайте СК.

Ранее сообщалось, что пожар на военном складе под Ачинском полностью ликвидирован.

5 августа на складе в военной части, расквартированной в 5 км от посёлка Каменка в Красноярском крае, произошёл пожар, приведший к детонации боеприпасов.