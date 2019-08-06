В Красноярском крае рассказали о состоянии пострадавших под Ачинском
- Reuters
«По моей информации, со слов персонала (сам лично я больницы посетить не смог), самое серьёзное — это ранение глаза. Будем надеяться, что глаз пострадавший сохранит», — цитирует Усса РИА Новости.
Губернатор добавил, что после того, как территорию обследуют сапёры, представители администрации смогут туда попасть и оценить размеры ущерба по каждому дому.
Ранее пожар на военном складе под Ачинском был полностью ликвидирован.
5 августа на складе в военной части, расквартированной в 5 км от посёлка Каменка в Красноярском крае, произошёл пожар, приведший к детонации боеприпасов.