В Красноярском крае рассказали о состоянии пострадавших под Ачинском

Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что жизни пострадавших во время взрывов на складе под Ачинском вне опасности.

«По моей информации, со слов персонала (сам лично я больницы посетить не смог), самое серьёзное — это ранение глаза. Будем надеяться, что глаз пострадавший сохранит», — цитирует Усса РИА Новости.

Губернатор добавил, что после того, как территорию обследуют сапёры, представители администрации смогут туда попасть и оценить размеры ущерба по каждому дому.

Ранее пожар на военном складе под Ачинском был полностью ликвидирован.

5 августа на складе в военной части, расквартированной в 5 км от посёлка Каменка в Красноярском крае, произошёл пожар, приведший к детонации боеприпасов.