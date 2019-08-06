В Красноярском крае рассказали о состоянии пострадавших под Ачинском

Короткая ссылка
Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что жизни пострадавших во время взрывов на складе под Ачинском вне опасности.
В Красноярском крае рассказали о состоянии пострадавших под Ачинском
  • Reuters

«По моей информации, со слов персонала (сам лично я больницы посетить не смог), самое серьёзное — это ранение глаза. Будем надеяться, что глаз пострадавший сохранит», — цитирует Усса РИА Новости. 

Губернатор добавил, что после того, как территорию обследуют сапёры, представители администрации смогут туда попасть и оценить размеры ущерба по каждому дому. 

Ранее пожар на военном складе под Ачинском был полностью ликвидирован. 

5 августа на складе в военной части, расквартированной в 5 км от посёлка Каменка в Красноярском крае, произошёл пожар, приведший к детонации боеприпасов. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить