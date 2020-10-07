СК возбудил уголовное дело из-за пожара в Рязанской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за пожара и взрывов боеприпасов в Рязанской области.

Возбуждено уголовное дело по ст. 349 УК России («Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих»).

«По уголовному делу создана следственная группа. На место происшествия выехали сотрудники военного следственного отдела и военного следственного управления СК России по Западному военному округу», — уточнили в СК.

Выполняются первоначальные следственные действия, добавили там.

7 октября в Рязанской области произошёл пожар на площадке хранения артиллерийских боеприпасов. На место происшествия вылетел глава МЧС России Евгений Зиничев.