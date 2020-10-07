Число пострадавших от пожара в Рязанской области возросло до восьми

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В результате пожара и последовавших после этого взрывов на военных складах в Рязанской области пострадали восемь человек.
Число пострадавших от пожара в Рязанской области возросло до восьми
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Об этом РИА Новости заявил заведующий территориальным отделением медицины и катастроф Сергей Кузьминов.

«Госпитализированы трое в Скопине и двое в Ряжске, трое — амбулаторно», — сказал он.

Собеседник уточнил, что в тяжёлом состоянии находится одна женщина.

7 октября в Рязанской области произошёл пожар на площадке хранения артиллерийских боеприпасов. Из-за произошедшего в регионе ввели режим ЧС.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия.

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