Число пострадавших от пожара в Рязанской области возросло до восьми
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Об этом РИА Новости заявил заведующий территориальным отделением медицины и катастроф Сергей Кузьминов.
«Госпитализированы трое в Скопине и двое в Ряжске, трое — амбулаторно», — сказал он.
Собеседник уточнил, что в тяжёлом состоянии находится одна женщина.
7 октября в Рязанской области произошёл пожар на площадке хранения артиллерийских боеприпасов. Из-за произошедшего в регионе ввели режим ЧС.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия.