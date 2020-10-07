Федеральную трассу «Каспий» перекрыли под Рязанью

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Федеральную трассу «Каспий» перекрыли под Рязанью из-за взрывов на военном арсенале.
Федеральную трассу «Каспий» перекрыли под Рязанью
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

«Автомобильное движение по автомобильной дороге Р-22 «Каспий» перекрыто», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС России.

Отмечается, что на место взрывов боеприпасов уже направлена группировка спасателей в количестве 40 человек и 14 единиц техники.

По данным Западного военного округа (ЗВО), пожар произошёл на складе в районе населённого пункта Желтухино под Рязанью из-за загоревшейся травы. Жителей более десяти сёл эвакуируют.

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