Федеральную трассу «Каспий» перекрыли под Рязанью из-за взрывов на военном арсенале.

«Автомобильное движение по автомобильной дороге Р-22 «Каспий» перекрыто», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС России.

Отмечается, что на место взрывов боеприпасов уже направлена группировка спасателей в количестве 40 человек и 14 единиц техники.

По данным Западного военного округа (ЗВО), пожар произошёл на складе в районе населённого пункта Желтухино под Рязанью из-за загоревшейся травы. Жителей более десяти сёл эвакуируют.