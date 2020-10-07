К тушению пожара в Рязанской области привлекли дополнительные поезда
- РИА Новости
«Количество пожарных поездов РЖД, привлечённых к тушению пожара на складе хранения боеприпасов ЗВО в Рязанской области, увеличилось до трёх», — цитирует сообщение министерства РИА Новости.
Ранее сообщалось об одном пожарном поезде.
7 октября в Рязанской области произошёл пожар на площадке хранения артиллерийских боеприпасов. Из-за произошедшего в регионе ввели режим ЧС.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия.