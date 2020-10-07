К тушению пожара в Рязанской области привлекли дополнительные поезда

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В Минобороны России заявили о привлечении дополнительных пожарных поездов к тушению огня на складе с боеприпасами в Рязанской области.
К тушению пожара в Рязанской области привлекли дополнительные поезда
  • РИА Новости

«Количество пожарных поездов РЖД, привлечённых к тушению пожара на складе хранения боеприпасов ЗВО в Рязанской области, увеличилось до трёх», — цитирует сообщение министерства РИА Новости.

Ранее сообщалось об одном пожарном поезде.

7 октября в Рязанской области произошёл пожар на площадке хранения артиллерийских боеприпасов. Из-за произошедшего в регионе ввели режим ЧС.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия.

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