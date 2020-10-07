В Рязанской области заявили об отсутствии погибших при взрывах на военных складах
- © Главное управление МЧС России по Рязанской области
Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Вместе с этим губернатор указал, что полностью сгорели девять домов, находящихся в непосредственной близости от складских помещений. На территории военного городка посёлка Желтухино тоже есть повреждённые дома.
Также глава региона заявил о пяти пострадавших в результате происшествия.
При этом заведующий территориальным отделением медицины и катастроф Сергей Кузьминов заявлял ранее о восьми пострадавших из-за пожаров и взрывов на военных складах.
7 октября в Рязанской области произошёл пожар на площадке хранения артиллерийских боеприпасов. Из-за произошедшего в регионе ввели режим ЧС.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия.