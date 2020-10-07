В Рязанской области заявили об отсутствии погибших при взрывах на военных складах

Губернатор Рязанской области Николай Любимов заявил об отсутствии погибших при взрывах на военных складах.

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Вместе с этим губернатор указал, что полностью сгорели девять домов, находящихся в непосредственной близости от складских помещений. На территории военного городка посёлка Желтухино тоже есть повреждённые дома.

Также глава региона заявил о пяти пострадавших в результате происшествия.

При этом заведующий территориальным отделением медицины и катастроф Сергей Кузьминов заявлял ранее о восьми пострадавших из-за пожаров и взрывов на военных складах.

7 октября в Рязанской области произошёл пожар на площадке хранения артиллерийских боеприпасов. Из-за произошедшего в регионе ввели режим ЧС.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия.