Пожарный поезд прибыл к месту пожара на арсенале в Рязанской области

К месту пожара на арсенале в Рязанской области прибыл специальный пожарный поезд РЖД.

«Специалисты пожарного железнодорожного подвижного состава после оценки характеристик пожара на местности совместно с пожарными расчетами Минобороны России и МЧС приступили к его ликвидации», — сообщили в Министерстве обороны.

Как стало известно ранее, из 14 населённых пунктов Рязанской области эвакуированы уже более 1,6 тыс. человек.

Согласно данным Западного военного округа, пожар произошёл на складе артиллерийских боеприпасов в районе населённого пункта Желтухино из-за загоревшейся травы. Федеральную трассу «Каспий» перекрыли.

На место происшествия вылетает глава МЧС России Евгений Зиничев. Военные прокуроры начали проверку в связи с пожаром.