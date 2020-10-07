Пожарный поезд прибыл к месту пожара на арсенале в Рязанской области
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«Специалисты пожарного железнодорожного подвижного состава после оценки характеристик пожара на местности совместно с пожарными расчетами Минобороны России и МЧС приступили к его ликвидации», — сообщили в Министерстве обороны.
Как стало известно ранее, из 14 населённых пунктов Рязанской области эвакуированы уже более 1,6 тыс. человек.
Согласно данным Западного военного округа, пожар произошёл на складе артиллерийских боеприпасов в районе населённого пункта Желтухино из-за загоревшейся травы. Федеральную трассу «Каспий» перекрыли.
На место происшествия вылетает глава МЧС России Евгений Зиничев. Военные прокуроры начали проверку в связи с пожаром.