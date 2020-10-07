По факту пожара на арсенале в Рязанской области начата проверка

Военные прокуроры начали проверку в связи с пожаром на военных складах в Рязанской области.

Об этом сообщает Генеральная прокуратура России.

«Военной прокуратурой Западного военного округа в связи с возгоранием на территории комплексной базы хранения боеприпасов... в Скопинском районе Рязанской области организована проверка исполнения законодательства о сохранности жизни и здоровья военнослужащих, соблюдения правил пожаро- и взрывобезопасности», — указывается в заявлении.

По итогам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Отмечается, что на место происшествия выехали военный прокурор Западного военного округа и члены комиссии из числа командования округа.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области произошёл пожар на площадке хранения артиллерийских боеприпасов. На место происшествия вылетел глава МЧС России Евгений Зиничев.