По факту пожара на арсенале в Рязанской области начата проверка

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Военные прокуроры начали проверку в связи с пожаром на военных складах в Рязанской области.
По факту пожара на арсенале в Рязанской области начата проверка
  • РИА Новости

Об этом сообщает Генеральная прокуратура России.

«Военной прокуратурой Западного военного округа в связи с возгоранием на территории комплексной базы хранения боеприпасов... в Скопинском районе Рязанской области организована проверка исполнения законодательства о сохранности жизни и здоровья военнослужащих, соблюдения правил пожаро- и взрывобезопасности», — указывается в заявлении.

По итогам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Отмечается, что на место происшествия выехали военный прокурор Западного военного округа и члены комиссии из числа командования округа. 

Ранее сообщалось, что в Рязанской области произошёл пожар на площадке хранения артиллерийских боеприпасов. На место происшествия вылетел глава МЧС России Евгений Зиничев.

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