Более 1,6 тысячи человек эвакуировано в Рязанской области
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«По предварительной информации, из 14 населённых пунктов эвакуировано более 1600 человек», — рассказали РИА Новости в ведомстве.
Согласно данным Западного военного округа, пожар произошёл на складе в районе населённого пункта Желтухино из-за загоревшейся травы.
Жителей ближайших населённых пунктов эвакуируют. Федеральную трассу «Каспий» перекрыли.
На место происшествия вылетает глава МЧС России Евгений Зиничев.