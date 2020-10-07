Более 1,6 тысячи человек эвакуировано в Рязанской области

Из 14 населённых пунктов Рязанской области эвакуировано более 1,6 тыс. человек из-за взрывов боеприпасов на военных складах. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

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«По предварительной информации, из 14 населённых пунктов эвакуировано более 1600 человек», — рассказали РИА Новости в ведомстве. Согласно данным Западного военного округа, пожар произошёл на складе в районе населённого пункта Желтухино из-за загоревшейся травы. Жителей ближайших населённых пунктов эвакуируют. Федеральную трассу «Каспий» перекрыли. На место происшествия вылетает глава МЧС России Евгений Зиничев.