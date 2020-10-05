Власти назвали возможные причины загрязнения воды на Камчатке

Власти Камчатки рассматривают три причины загрязнения воды у побережья полуострова, которые могли привести к гибели морских животных.

«Обрабатывается версия техногенного загрязнения, связанного с деятельностью человека. С разливами каких-то токсичных веществ. Каких точно — сейчас предстоит нам выяснить, если эта версия будет подтверждаться», — приводит ТАСС слова губернатора региона Владимира Солодова.

Вторая возможная версия, по словам чиновника, связана с природными воздействиями, природными явлениями.

«Также прорабатывается версия и сейсмической активности, связанной с вулканическими проявлениями», — добавил глава региона.

Ранее следователи начали проверку в связи с гибелью морских животных на Камчатке. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил краевому управлению ведомства доложить о ходе проведения проверки.

Как заявила заместитель председателя Госдумы России Ирина Яровая, Росрыболовство возбудило дело об административном правонарушении по факту загрязнения в Авачинском заливе.