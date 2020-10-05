Власти назвали возможные причины загрязнения воды на Камчатке

Короткая ссылка
Власти Камчатки рассматривают три причины загрязнения воды у побережья полуострова, которые могли привести к гибели морских животных.
Власти назвали возможные причины загрязнения воды на Камчатке
  • РИА Новости
  • © Александр Пирагис

«Обрабатывается версия техногенного загрязнения, связанного с деятельностью человека. С разливами каких-то токсичных веществ. Каких точно — сейчас предстоит нам выяснить, если эта версия будет подтверждаться», — приводит ТАСС слова губернатора региона Владимира Солодова.

Вторая возможная версия, по словам чиновника, связана с природными воздействиями, природными явлениями.

«Также прорабатывается версия и сейсмической активности, связанной с вулканическими проявлениями», — добавил глава региона.

Ранее следователи начали проверку в связи с гибелью морских животных на Камчатке. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил краевому управлению ведомства доложить о ходе проведения проверки.

Как заявила заместитель председателя Госдумы России Ирина Яровая, Росрыболовство возбудило дело об административном правонарушении по факту загрязнения в Авачинском заливе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить