Росрыболовство возбудило дело после загрязнения океана на Камчатке
- РИА Новости
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«Сотрудники КамчатНИРО в составе совместных групп с инспекторами Росрыболовства уже выехали в район Халактырского пляжа и Авачинской бухты для обследования и отбора проб гидробионтов. Возбуждено административное производство по признакам нарушения статьи 8.42. КоАП», — приводит ТАСС слова Яровой.
Она уточнила, что дело возбуждено территориальным управлением Росрыболовства.
Ранее заместитель председателя Государственной думы России Ирина Яровая заявила, что ведущие научно-исследовательские центры России подключатся к работе по оценке и восстановлению картины загрязнения воды в Авачинском заливе на Камчатке.