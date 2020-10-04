Росрыболовство возбудило дело после загрязнения океана на Камчатке

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Северо-восточное территориальное управление Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) возбудило дело об административном правонарушении по статье «Нарушение специального режима осуществления хозяйственной деятельности на прибрежной защитной полосе» по факту загрязнения в Авачинском заливе на Камчатке. Об этом сообщила заместитель председателя Госдумы России Ирина Яровая.
Росрыболовство возбудило дело после загрязнения океана на Камчатке
  • РИА Новости
  • © Александр Пирагис

«Сотрудники КамчатНИРО в составе совместных групп с инспекторами Росрыболовства уже выехали в район Халактырского пляжа и Авачинской бухты для обследования и отбора проб гидробионтов. Возбуждено административное производство по признакам нарушения статьи 8.42. КоАП», — приводит ТАСС слова Яровой.

Она уточнила, что дело возбуждено территориальным управлением Росрыболовства. 

Ранее заместитель председателя Государственной думы России Ирина Яровая заявила, что ведущие научно-исследовательские центры России подключатся к работе по оценке и восстановлению картины загрязнения воды в Авачинском заливе на Камчатке. 

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