Ведущие научные центры оценят уровень загрязнения воды на Камчатке
- РИА Новости
«Сегодня необходимо будет завезти учёным забор в большом объёме. Речь идёт о двух контейнерах 25-литровых, речь идёт о заборе песка, водорослей и морских животных со дна, нам нужны ихтиологи. Будут проведены исследования ведущих российских центров токсикологии, химии и биологии», — цитирует ТАСС Яровую.
Уточняется, что улучшение состояние воды не значит, что ситуация разрешилась.
«Источник загрязнения изначально не был локализован. Поскольку мы имеем дело с океаном, он был растворён на достаточно большой акватории», — заявил Солодов.
Также подчёркивается, что океан самостоятельно очищается, ситуация объективно становится лучше.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки загрязнения воды на Камчатке.