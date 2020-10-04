Ведущие научные центры оценят уровень загрязнения воды на Камчатке

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Ведущие научно-исследовательские центры России подключатся к работе по оценке и восстановлению картины загрязнения воды в Авачинском заливе на Камчатке. Об этом заявила заместитель председателя Государственной думы России Ирина Яровая в ходе совещания на Халактырском пляже с участием губернатора Камчатского края Владимира Солодова.
Ведущие научные центры оценят уровень загрязнения воды на Камчатке
  • РИА Новости

«Сегодня необходимо будет завезти учёным забор в большом объёме. Речь идёт о двух контейнерах 25-литровых, речь идёт о заборе песка, водорослей и морских животных со дна, нам нужны ихтиологи. Будут проведены исследования ведущих российских центров токсикологии, химии и биологии», — цитирует ТАСС Яровую.

Уточняется, что улучшение состояние воды не значит, что ситуация разрешилась.

«Источник загрязнения изначально не был локализован. Поскольку мы имеем дело с океаном, он был растворён на достаточно большой акватории», — заявил Солодов.

Также подчёркивается, что океан самостоятельно очищается, ситуация объективно становится лучше. 

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки загрязнения воды на Камчатке.

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