Ведущие научные центры оценят уровень загрязнения воды на Камчатке

Ведущие научно-исследовательские центры России подключатся к работе по оценке и восстановлению картины загрязнения воды в Авачинском заливе на Камчатке. Об этом заявила заместитель председателя Государственной думы России Ирина Яровая в ходе совещания на Халактырском пляже с участием губернатора Камчатского края Владимира Солодова.

«Сегодня необходимо будет завезти учёным забор в большом объёме. Речь идёт о двух контейнерах 25-литровых, речь идёт о заборе песка, водорослей и морских животных со дна, нам нужны ихтиологи. Будут проведены исследования ведущих российских центров токсикологии, химии и биологии», — цитирует ТАСС Яровую.

Уточняется, что улучшение состояние воды не значит, что ситуация разрешилась.

«Источник загрязнения изначально не был локализован. Поскольку мы имеем дело с океаном, он был растворён на достаточно большой акватории», — заявил Солодов.

Также подчёркивается, что океан самостоятельно очищается, ситуация объективно становится лучше.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки загрязнения воды на Камчатке.