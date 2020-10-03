Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки загрязнения воды на Камчатке

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил краевому управлению СК доложить о ходе проведения проверки по факту массовой гибели животных в водах Тихого океана на Камчатке.

«Председатель Следственного комитета России поручил руководителю следственного управления СК России по Камчатскому краю доложить о ходе проведения процессуальной проверки по факту массовой гибели морских животных в акватории Тихого океана», — говорится в сообщении.

Ранее следователи начали проверку в связи с гибелью морских животных на Камчатке.

В свою очередь, вице-премьер России, полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил оперативно ликвидировать загрязнение воды на Камчатке.

По данным пресс-службы Минприроды Камчатского края, загрязнение нефтепродуктами и фенолами выявили ещё на трёх участках Авачинского залива. Росприроднадзор организовал рейд в связи с сообщениями о загрязнении воды.