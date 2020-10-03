Трутнев поручил устранить последствия загрязнений на Камчатке

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Вице-премьер России, полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил оперативно ликвидировать загрязнение воды на Камчатке.
Трутнев поручил устранить последствия загрязнений на Камчатке
  • globallookpress.com

«На Камчатке уникальная природа. Совершенно недопустимы действия, которые приводят к её уничтожению. Необходимо принять оперативные меры по устранению последствий загрязнения, сделать всё возможное, чтобы впредь такая ситуация не смогла повториться», — приводит РИА Новости сообщение.

Трутнев призвал найти виновников ЧП, а также выразил уверенность, что губернатор края примет личное участие в «организации работ по ликвидации последствий экологического бедствия».

Ранее врио министра природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков заявил, что в водах Тихого океана на восточном побережье Камчатки выявили превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенола — в 2,5 раза.

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