Трутнев поручил устранить последствия загрязнений на Камчатке

Вице-премьер России, полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил оперативно ликвидировать загрязнение воды на Камчатке.

«На Камчатке уникальная природа. Совершенно недопустимы действия, которые приводят к её уничтожению. Необходимо принять оперативные меры по устранению последствий загрязнения, сделать всё возможное, чтобы впредь такая ситуация не смогла повториться», — приводит РИА Новости сообщение.

Трутнев призвал найти виновников ЧП, а также выразил уверенность, что губернатор края примет личное участие в «организации работ по ликвидации последствий экологического бедствия».

Ранее врио министра природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков заявил, что в водах Тихого океана на восточном побережье Камчатки выявили превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенола — в 2,5 раза.