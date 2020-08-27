На Сахалине организована проверка сообщений о разливе нефти в проливе

Следственный комитет и прокуратура Сахалинской области начали проверку сообщений о разливе нефти на южном берегу пролива в Ногликском районе.

«В региональных средствах массовой информации опубликована информация о том, что в Ногликском районе Сахалинской области на южном берегу пролива, соединяющего основную акваторию Набильского залива с его частью под названием старый Набиль, обнаружена нефтяная плёнка, покрывающая поверхность воды», — говорится в пресс-релизе регионального главка СК России.

Процессуальная проверка начата в рамках ч. 2 ст. 247 УК России (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов).

На место выехали следователи и прокурор Ногликского района.

«Прокуратурой Сахалинской области с привлечением прокуратуры Ногликского района организована проверка публикации в средствах массовой информации о разливе нефти в Набильском заливе на севере Сахалина», — добавили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что на предприятии ЛУКОЙЛа в Усинском районе Коми при демонтаже выведенного из эксплуатации участка трубы произошла утечка около 7 т нефти, площадь загрязнения составила 0,48 га.