Минприроды Камчатки оценило загрязнение Авачинского залива

Пресс-служба Минприроды Камчатского края сообщила, что загрязнение нефтепродуктами и фенолами выявили ещё на трёх участках Авачинского залива.

«Мы обратились в управление гидрометслужбы по Камчатскому краю, чтобы они провели отбор проб в бухтах Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабьей. Там были зафиксированы факты гибели морских животных. Предварительно уже можно говорить, что там есть превышения по нефтепродуктам, фенолам и аммонийной группе», — приводит Интерфакс слова врио министра природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексея Кумарькова.

Уточняется, что результаты будут получены и обнародованы в понедельник, 5 октября.

Ранее вице-премьер России, полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил оперативно ликвидировать загрязнение воды на Камчатке.

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