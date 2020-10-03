СК начал проверку в связи с гибелью морских животных на Камчатке

Следственный комитет России начал процессуальную проверку после массовой гибели морских животных на Камчатке, где обнаружили загрязнение воды. Специалисты отобрали дополнительные пробы морской воды, атмосферного воздуха и песка.

«Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю проводится процессуальная проверка по факту распространения в СМИ сведений о массовой гибели морских животных в районе бухт Авачинского залива Камчатского края», — цитирует ведомство РИА Новости.

По предварительным данным, гибель морских обитателей в районе бухт Малая, Средняя и Большая Лагерные произошла в результате попадания в прибрежные воды повышенной концентрации нефтяных углеводородов и фенолов от неустановленного источника.

«По итогам получения результатов лабораторных исследований, а также проведения процессуальных действий следствием будет дана правовая оценка случившемуся», — сообщили в ведомстве.

Ранее вице-премьер России, полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил оперативно ликвидировать загрязнение воды на Камчатке.

Пресс-служба Минприроды Камчатского края сообщила, что загрязнение нефтепродуктами и фенолами выявили ещё на трёх участках Авачинского залива. Росприроднадзор организовал рейд в связи с сообщениями о загрязнении воды.