Росприроднадзор организовал рейд из-за загрязнения у берегов Камчатки

Короткая ссылка
Росприроднадзор организовал рейд в связи с сообщениями о загрязнении воды у берегов Камчатки. Об этом сообщила глава ведомства Светлана Радионова.
Росприроднадзор организовал рейд из-за загрязнения у берегов Камчатки
  • © МЧС РФ по Камчатскому краю

«Мы с первых сообщений организовали рейд (он у нас проводится как на регулярной основе, так и по конкретному факту). Отбираем пробы как в самом океане, так и в прилегающих водных объектах — река, ручей, впадающий в океан в этом месте», — цитирует её сообщение в Instagram ТАСС.

Ранее вице-премьер России, полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил оперативно ликвидировать загрязнение воды на Камчатке.

Пресс-служба Минприроды Камчатского края сообщила, что загрязнение нефтепродуктами и фенолами выявили ещё на трёх участках Авачинского залива.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить