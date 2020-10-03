Росприроднадзор организовал рейд из-за загрязнения у берегов Камчатки

Росприроднадзор организовал рейд в связи с сообщениями о загрязнении воды у берегов Камчатки. Об этом сообщила глава ведомства Светлана Радионова.

«Мы с первых сообщений организовали рейд (он у нас проводится как на регулярной основе, так и по конкретному факту). Отбираем пробы как в самом океане, так и в прилегающих водных объектах — река, ручей, впадающий в океан в этом месте», — цитирует её сообщение в Instagram ТАСС.

Ранее вице-премьер России, полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил оперативно ликвидировать загрязнение воды на Камчатке.

Пресс-служба Минприроды Камчатского края сообщила, что загрязнение нефтепродуктами и фенолами выявили ещё на трёх участках Авачинского залива.