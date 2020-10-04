Губернатор Камчатки пригрозил увольнениями из-за загрязнения океана

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов пригрозил увольнениями из-за ситуации с загрязнением воды в акватории Тихого океана.

«Сразу могу сказать, что если в процессе работы выяснится, что кто-то из должностных лиц Камчатского края приукрашивал факты или замалчивал их, сразу будут уволены должностные лица. В отношении федеральных структур я буду обращаться с ходатайством об аналогичных мерах ответственности», — заявил Солодов в Instagram.

Губернатор также подчеркнул, что различные службы в рамках своей компетенции проведут объективный и всесторонний анализ ситуации.

Ранее заместитель председателя Государственной думы России Ирина Яровая заявила, что ведущие научно-исследовательские центры России подключатся к работе по оценке и восстановлению картины загрязнения воды в Авачинском заливе на Камчатке.