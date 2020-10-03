Губернатор Камчатки намерен объехать побережье с загрязнённой водой
- РИА Новости
«Сейчас все ответственные службы занимаются изучением этого вопроса. Ежедневно берутся пробы на анализ, но пока ситуация противоречивая. Я завтра с 07:30... со всеми ответственными поедем с осмотром всех основных точек: Халактырский пляж, затем бухта Лагерная, затем, в 12:00, мы снова вернёмся на Халактырку», — сообщил он в Instagram.
Он пригласил присоединиться к поездке представителей СМИ, блогеров, экологов, сёрферов и всех небезразличных людей.
«На месте обсудить сложившуюся ситуацию, прямо из первых уст доложить о результатах проб и тех анализах, которые мы ждём, и наметить пути решения», — сказал Солодов.
Ранее вице-премьер России, полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил оперативно ликвидировать загрязнение воды на Камчатке.
Пресс-служба Минприроды Камчатского края сообщила, что загрязнение нефтепродуктами и фенолами выявили ещё на трёх участках Авачинского залива. Росприроднадзор организовал рейд в связи с сообщениями о загрязнении воды.
Также Следственный комитет начал проверку после массовой гибели морских животных на Камчатке.