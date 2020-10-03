Губернатор Камчатки намерен объехать побережье с загрязнённой водой

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Губернатор Камчатского края Владимир Солодов намерен осмотреть Халактырский пляж и бухту Лагерную, где обнаружили загрязнение воды.
Губернатор Камчатки намерен объехать побережье с загрязнённой водой
  • РИА Новости

«Сейчас все ответственные службы занимаются изучением этого вопроса. Ежедневно берутся пробы на анализ, но пока ситуация противоречивая. Я завтра с 07:30... со всеми ответственными поедем с осмотром всех основных точек: Халактырский пляж, затем бухта Лагерная, затем, в 12:00, мы снова вернёмся на Халактырку», — сообщил он в Instagram.

Он пригласил присоединиться к поездке представителей СМИ, блогеров, экологов, сёрферов и всех небезразличных людей.

«На месте обсудить сложившуюся ситуацию, прямо из первых уст доложить о результатах проб и тех анализах, которые мы ждём, и наметить пути решения», — сказал Солодов.

Ранее вице-премьер России, полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил оперативно ликвидировать загрязнение воды на Камчатке.

Пресс-служба Минприроды Камчатского края сообщила, что загрязнение нефтепродуктами и фенолами выявили ещё на трёх участках Авачинского залива. Росприроднадзор организовал рейд в связи с сообщениями о загрязнении воды.

Также Следственный комитет начал проверку после массовой гибели морских животных на Камчатке.

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