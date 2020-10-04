Генпрокуратура контролирует проверку фактов загрязнения на Камчатке

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Генеральная прокуратура России взяла под контроль ход и результаты проверки загрязнения воды в районе Халактырского пляжа на Камчатке.
Генпрокуратура контролирует проверку фактов загрязнения на Камчатке
  • РИА Новости

«Генеральная прокуратура Российской Федерации держит на контроле ход и результаты проверочных мероприятий, организованных прокуратурой Камчатского края по информации о загрязнении вод в районе Халактырского пляжа», — сказал официальный представитель ведомства Андрей Иванов. Его слова приводит РИА Новости.

Проверочные мероприятия проводятся в том числе в Большой и Малой Лагерной бухтах, а также в бухте Бабьей.

К проверке Камчатской межрайонной прокуратурой привлечены специалисты уполномоченных органов, контролируются результаты отобранных проб и образцов.

Ранее следователи начали проверку в связи с гибелью морских животных на Камчатке. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил краевому управлению ведомства доложить о ходе проведения проверки.

Как заявила заместитель председателя Госдумы России Ирина Яровая, Росрыболовство возбудило дело об административном правонарушении по факту загрязнения в Авачинском заливе.

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