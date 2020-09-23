Эксперт рассказал о пользе рыбы

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Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин рассказал о пользе рыбы.
Эксперт рассказал о пользе рыбы
  • Pixabay

«Любая рыба полезная, главное — следить, чтобы она была выловлена в экологически чистых районах, подальше от крупных городов, в чистых озёрах и реках», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

Как отметил эксперт, особенно полезна рыба из северных водоёмов, поскольку жир, который в ней есть, содержит большое количество непредельных кислот.

«Непредельные кислоты, во-первых, незаменимы, без них организму тяжело сохранять физиологический тонус. Во-вторых, эти кислоты являются своеобразным очистителем организма», — пояснил он.

Фомин добавил, что северная рыба — это треска, минтай, пикша, камбала, сельдь.

Ранее диетолог Нурия Дианова в беседе с Newinform оценила пользу раздельного питания.

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