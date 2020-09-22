Диетолог оценила пользу раздельного питания
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«Наша поджелудочная железа — это универсальный боец, который вырабатывает сразу все необходимые для расщепления любых микроэлементов ферменты», — заявила она в беседе с Newinform.
Как отметила эксперт, сок поджелудочной способен расщеплять одновременно любого вида продукцию независимо от содержащихся в ней белков, жиров или углеводов.
По мнению Диановой, концепция раздельного питания не имеет доказательной базы.
«Так что вопрос только в том, чтобы понимать, сколько какого продукта удовлетворит потребности нашего организма», — добавила она.
Ранее врач-иммунолог, диетолог Марина Аплетаева в беседе с ФАН дала рекомендации по укреплению иммунитета.