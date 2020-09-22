Диетолог оценила пользу раздельного питания

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Диетолог Нурия Дианова оценила пользу раздельного питания.
Диетолог оценила пользу раздельного питания
  • Pixabay

«Наша поджелудочная железа — это универсальный боец, который вырабатывает сразу все необходимые для расщепления любых микроэлементов ферменты», — заявила она в беседе с Newinform.

Как отметила эксперт, сок поджелудочной способен расщеплять одновременно любого вида продукцию независимо от содержащихся в ней белков, жиров или углеводов.

По мнению Диановой, концепция раздельного питания не имеет доказательной базы.

«Так что вопрос только в том, чтобы понимать, сколько какого продукта удовлетворит потребности нашего организма», — добавила она.

Ранее врач-иммунолог, диетолог Марина Аплетаева в беседе с ФАН дала рекомендации по укреплению иммунитета.

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