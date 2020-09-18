Пашаев подал расширенную апелляционную жалобу на приговор Ефремову
- © Пресс-служба Пресненского суда
- РИА Новости
«Вчера я подал расширенную апелляционную жалобу», — приводит ТАСС его слова.
14 сентября Пашаев заявил об окончательном отказе Ефремова продолжать с ним работу.
15 сентября стало известно, что у Ефремова появился новый адвокат.
Минюст России внёс представление в адвокатскую палату о прекращении статуса адвоката Эльмана Пашаева.
8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным по делу о ДТП и приговорил его к восьми годам колонии общего режима.
Кроме того, суд взыскал с артиста 800 тыс. рублей в качестве компенсации старшему сыну погибшего в аварии.