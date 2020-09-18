Пашаев подал расширенную апелляционную жалобу на приговор Ефремову

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Адвокат Эльман Пашаев подал расширенную апелляционную жалобу на приговор актёру Михаилу Ефремову по делу о ДТП в центре Москвы.
Пашаев подал расширенную апелляционную жалобу на приговор Ефремову
  • © Пресс-служба Пресненского суда
  • РИА Новости

«Вчера я подал расширенную апелляционную жалобу», — приводит ТАСС его слова.

14 сентября Пашаев заявил об окончательном отказе Ефремова продолжать с ним работу.

15 сентября стало известно, что у Ефремова появился новый адвокат.

Минюст России внёс представление в адвокатскую палату о прекращении статуса адвоката Эльмана Пашаева.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным по делу о ДТП и приговорил его к восьми годам колонии общего режима.

Кроме того, суд взыскал с артиста 800 тыс. рублей в качестве компенсации старшему сыну погибшего в аварии.

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