С Ефремова взыскали 800 тысяч рублей по делу о ДТП
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Взыскать 800 тыс. рублей», — огласила решение судья.
Данный вердикт был вынесен в рамках гражданского иска.
Ранее суд приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы по делу о смертельном ДТП.
8 июня в Москве Ефремов на машине выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого Сергей Захаров позднее скончался в больнице. Согласно экспертизе, артист находился в состоянии алкогольного опьянения.