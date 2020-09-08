С Ефремова взыскали 800 тысяч рублей по делу о ДТП

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Пресненский суд принял решение взыскать 800 тыс. рублей с актёра Михаила Ефремова в качестве компенсации старшему сыну погибшего в ДТП с участием артиста.
С Ефремова взыскали 800 тысяч рублей по делу о ДТП
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Взыскать 800 тыс. рублей», — огласила решение судья.

Данный вердикт был вынесен в рамках гражданского иска.

Ранее суд приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы по делу о смертельном ДТП.

8 июня в Москве Ефремов на машине выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого Сергей Захаров позднее скончался в больнице. Согласно экспертизе, артист находился в состоянии алкогольного опьянения

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