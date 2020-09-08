Защита обжаловала приговор Ефремову

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Защита обжаловала приговор актёру Михаилу Ефремову, получившему восемь лет колонии за ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщил адвокат Эльман Пашаев.
Защита обжаловала приговор Ефремову
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«Я уже подал сегодня краткую апелляционную жалобу», — сказал он ТАСС.

Ранее сообщалось, что Ефремов помещён в карантинную камеру в СИЗО №5 «Водник». В беседе с членами ОНК он рассказал, что не имеет претензий к условиям содержания.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным по делу о ДТП и приговорил его к восьми годам колонии общего режима.

Кроме того, суд взыскал с артиста 800 тыс. рублей в качестве компенсации старшему сыну погибшего в аварии.

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