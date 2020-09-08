Защита обжаловала приговор Ефремову

Защита обжаловала приговор актёру Михаилу Ефремову, получившему восемь лет колонии за ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщил адвокат Эльман Пашаев.

«Я уже подал сегодня краткую апелляционную жалобу», — сказал он ТАСС.

Ранее сообщалось, что Ефремов помещён в карантинную камеру в СИЗО №5 «Водник». В беседе с членами ОНК он рассказал, что не имеет претензий к условиям содержания.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным по делу о ДТП и приговорил его к восьми годам колонии общего режима.

Кроме того, суд взыскал с артиста 800 тыс. рублей в качестве компенсации старшему сыну погибшего в аварии.