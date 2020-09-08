Защита обжаловала приговор Ефремову
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- РИА Новости
«Я уже подал сегодня краткую апелляционную жалобу», — сказал он ТАСС.
Ранее сообщалось, что Ефремов помещён в карантинную камеру в СИЗО №5 «Водник». В беседе с членами ОНК он рассказал, что не имеет претензий к условиям содержания.
8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным по делу о ДТП и приговорил его к восьми годам колонии общего режима.
Кроме того, суд взыскал с артиста 800 тыс. рублей в качестве компенсации старшему сыну погибшего в аварии.