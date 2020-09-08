В ОНК рассказали об условиях содержания Ефремова в СИЗО

Актёр Михаил Ефремов помещён в карантинную камеру в СИЗО №5 «Водник». Об этом сообщил специальный корреспондент RT, член ОНК Москвы Борис Клин, посетивший приговорённого к восьми годам лишения свободы артиста.

«Михаил Ефремов не имеет претензий к условиям содержания, он сказал членам комиссии, что у него два приятных соседа, оба Сергеи. В камере есть телевизор, электрочайник и чай», — сказал Клин.

Ефремов рассказал правозащитникам, что в СИЗО он был доставлен в 16:00, без всяких задержек был проведён к врачам, которые измерили ему давление и сняли электрокардиограмму.

«Со здоровьем всё нормально, я пообщался с психологом и руководством следственного изолятора. Мне рассказали о правилах внутреннего распорядка, никаких претензий к условиям содержания нет», — привёл Клин слова артиста.

Как отметил правозащитник, Ефремов выглядит вполне спокойным. Он сообщил, что поужинал варёной селёдкой с пюре.

«Нормальное питание, меня это не пугает, я в армии служил», — рассказал Ефремов.

Психологическое состояние Ефремова с точки зрения комиссии вполне удовлетворительное. Он поделился своими творческими планами в следственном изоляторе.

«После выхода из карантина я надеюсь прочитать заключённым пьесу Ивана Охлобыстина «Пар», которую он написал специально для меня», — процитировал член комиссии Ефремова.

Ефремов просит родственников в ближайшее время привезти ему сигареты, чай и сахар. Одежду и гигиенические принадлежности супруга привезла ему в суд. Также Ефремов привёз с собой в СИЗО денежные средства, которые в ближайшее время будут зачислены на его лицевой счёт, и он сможет покупать продукты питания и предметы первой необходимости в тюремном магазине.

В карантинной камере в соответствии с действующими правилами заключённые СИЗО находятся до десяти суток. За это время им подбирают камеру и соседей с учётом психологической совместимости, а также требований законодательства.