У Ефремова появился новый адвокат

У осуждённого за ДТП со смертельным исходом актёра Михаила Ефремова появился новый адвокат. Им стал Роман Филиппов, который будет представлять его интересы при обжаловании приговора по делу о ДТП.

«Действительно, Роман Михайлович стал новым адвокатом Ефремова, он специально отключил свой телефон, так как на него обрушился поток звонков», — приводит РИА Новости сообщение адвокатской конторы Russian Lawyers Company.

Ранее Ефремов рассказал членам ОНК о ходе поисков нового адвоката.

Также сообщалось, что Минюст России планирует внести представление о лишении Эльмана Пашаева, представлявшего интересы Ефремова, статуса адвоката.

Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года.