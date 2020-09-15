У Ефремова появился новый адвокат

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У осуждённого за ДТП со смертельным исходом актёра Михаила Ефремова появился новый адвокат. Им стал Роман Филиппов, который будет представлять его интересы при обжаловании приговора по делу о ДТП.
У Ефремова появился новый адвокат
  • © Андрей Никеричев
  • РИА Новости

«Действительно, Роман Михайлович стал новым адвокатом Ефремова, он специально отключил свой телефон, так как на него обрушился поток звонков», — приводит РИА Новости сообщение адвокатской конторы Russian Lawyers Company.

Ранее Ефремов рассказал членам ОНК о ходе поисков нового адвоката.

Также сообщалось, что Минюст России планирует внести представление о лишении Эльмана Пашаева, представлявшего интересы Ефремова, статуса адвоката.

Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года. 

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