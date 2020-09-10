Один из фигурантов дела о торговле детьми заявил о непризнании вины

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RT
Врач Тарас Ашитков, один из фигурантов дела о торговле младенцами от суррогатных матерей, заявил членам ОНК об отказе признать вину. Об этом RT сообщил один из членов комиссии, посетивший его в московском СИЗО №5.
Один из фигурантов дела о торговле детьми заявил о непризнании вины
  • РИА Новости

«Я не признаю наличия состава преступления. Нет уголовного события, нас преследуют незаконно», — привёл слова Ашиткова правозащитник. 

Он сообщил членам ОНК, что содержится в восьмиместной камере, претензий по условиям содержания не имеет, отношения с сокамерниками у него нормальные.

Ранее RT сообщал, что врач Юлиана Иванова в беседе с членами ОНК заявила, что получала угрозы от соседок по камере. После инцидента Иванову перевели в другую камеру, сказали в ОНК.

Вину отказывается признать ещё одна арестованная по этому делу — врач-гинеколог Лилия Панаиоти, добавил правозащитник.

«Я не виновата. Я врач с тридцатилетним стажем, у меня самый высокий рейтинг в Москве, я здесь получаю каждый день по 10—15 писем от пациентов и коллег», — заявила она в ходе недавней встречи с членами ОНК.

9 сентября, как сообщалось, двое обвиняемых по делу о торговле детьми от суррогатных матерей — менеджер Валентина Чернышова и юрисконсульт Роман Емашев — признали вину и заключили сделку со следствием.

В конце июня стало известно, что в Москве возбуждено уголовное дело по факту обнаружения в квартире на северо-востоке города пятерых младенцев в возрасте от шести дней до полугода.

Басманный суд 15 июля арестовал по этому делу четверых подозреваемых: Тараса Ашиткова, Лилию Панаиоти, Юлиану Иванову и Валентину Чернышову.

А 16 июля, согласно решению суда, под стражу поместили еще троих: Романа Емашева, Владислава Мельникова и Кирилла Анисимова. Ещё одну подозреваемую, Татьяну Блинову, отправили под домашний арест. 

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