В Оренбургскую область поступила первая партия вакцины против гриппа

В медицинские учреждения Оренбургской области поступила первая партия вакцины против гриппа.

Об этом сообщает RIA56.RU со ссылкой на Министерство здравоохранения региона.

В ближайшее время начнётся прививочная кампания. В первую очередь бесплатно прививки будут делать оренбуржцам из групп риска.

Всего в 2020 году привьют более 989 тыс. человек.

Ранее замглавы татарстанского управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина заявила, что в Татарстане уже израсходовали половину первой партии вакцины против гриппа, доставленную в регион в конце августа.