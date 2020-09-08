В Оренбургскую область поступила первая партия вакцины против гриппа

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В медицинские учреждения Оренбургской области поступила первая партия вакцины против гриппа.
В Оренбургскую область поступила первая партия вакцины против гриппа
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56.RU со ссылкой на Министерство здравоохранения региона.

В ближайшее время начнётся прививочная кампания. В первую очередь бесплатно прививки будут делать оренбуржцам из групп риска.

Всего в 2020 году привьют более 989 тыс. человек. 

Ранее замглавы татарстанского управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина заявила, что в Татарстане уже израсходовали половину первой партии вакцины против гриппа, доставленную в регион в конце августа.

 

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