В Оренбургскую область поступила первая партия вакцины против гриппа
- © Илья Питалев
- РИА Новости
Об этом сообщает RIA56.RU со ссылкой на Министерство здравоохранения региона.
В ближайшее время начнётся прививочная кампания. В первую очередь бесплатно прививки будут делать оренбуржцам из групп риска.
Всего в 2020 году привьют более 989 тыс. человек.
Ранее замглавы татарстанского управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина заявила, что в Татарстане уже израсходовали половину первой партии вакцины против гриппа, доставленную в регион в конце августа.