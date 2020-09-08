Суд заявил об отсутствии доверия к доводам защиты Ефремова

Судья Пресненского суда Елена Абрамова, вынося решение по делу о смертельном ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, заявила, что доводы адвокатов артиста, заявлявших, что он в момент аварии был на пассажирском сиденье, не вызвали у суда доверия.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Показания Ефремова, который заявил, что не помнит случившееся, но предполагает, что не был за рулём, суд не может принять в качестве достоверных... Доводы защиты о том, что Ефремов находился на пассажирском сиденье, опровергаются доказательствами», — заявила Абрамова.

Ранее адвокаты Ефремова настаивали, что в момент аварии артист находился на пассажирском сиденье. В частности, свидетель защиты Андрей Гаев заявил в суде, что после смертельного ДТП человек, похожий на Ефремова, вышел с пассажирского места его автомобиля. Сам актёр также говорил, что он «на 90% уверен», что сидел на пассажирском сиденье в момент происшествия.

Вместе с этим ряд свидетелей утверждали, что Ефремов после ДТП вышел с водительского места, а экспертиза не подтвердила наличия следов эпителия кого-либо на пассажирской подушке безопасности джипа артиста.

8 сентября суд признал Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП.

8 июня в Москве Ефремов на машине выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого позднее скончался в больнице. Согласно экспертизе, артист находился в состоянии алкогольного опьянения.