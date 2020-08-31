Второй свидетель заявил, что Ефремов был пассажиром в момент ДТП

Короткая ссылка
Свидетель Андрей Гаев заявил в суде, что после смертельного ДТП человек, похожий на актёра Михаила Ефремова, вышел с пассажирского места его автомобиля.
Второй свидетель заявил, что Ефремов был пассажиром в момент ДТП
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

По словам свидетеля, он видел, как его друг Александр Кобец «разговаривал с мужчиной, который вышел из машины со стороны пассажирского сиденья».

«Лохматый мужчина, который выглядит так, что напился, а его только что разбудили, вышел и чешет шею. Я потом узнал, что это Ефремов», — сказал Гаев.

Ранее Кобец утверждал, что Ефремов сидел на пассажирском месте. Он рассказал, что после аварии подошёл к водительскому сиденью и увидел там «молодого человека» в серой футболке и тёмной «болоньевой жилетке». При этом выяснилось, что мужчина слеп на один глаз, а зрение на другом — минус три. 

Ещё один свидетель защиты, Леван Бадасян, сообщил, что незадолго до ДТП видел, как в автомобиль сзади садился некий «высокий мужчина в бейсболке».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить