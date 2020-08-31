Второй свидетель заявил, что Ефремов был пассажиром в момент ДТП

Свидетель Андрей Гаев заявил в суде, что после смертельного ДТП человек, похожий на актёра Михаила Ефремова, вышел с пассажирского места его автомобиля.

По словам свидетеля, он видел, как его друг Александр Кобец «разговаривал с мужчиной, который вышел из машины со стороны пассажирского сиденья».

«Лохматый мужчина, который выглядит так, что напился, а его только что разбудили, вышел и чешет шею. Я потом узнал, что это Ефремов», — сказал Гаев.

Ранее Кобец утверждал, что Ефремов сидел на пассажирском месте. Он рассказал, что после аварии подошёл к водительскому сиденью и увидел там «молодого человека» в серой футболке и тёмной «болоньевой жилетке». При этом выяснилось, что мужчина слеп на один глаз, а зрение на другом — минус три.

Ещё один свидетель защиты, Леван Бадасян, сообщил, что незадолго до ДТП видел, как в автомобиль сзади садился некий «высокий мужчина в бейсболке».