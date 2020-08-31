Свидетель рассказал о севшем в машину Ефремова перед ДТП мужчине

Второй свидетель защиты актёра Михаила Ефремова Леван Бадасян заявил в суде, что артист перед смертельным ДТП находился в автомобиле не один.

По словам Бадасяна, 8 июня он ходил за сигаретами в Плотников переулок, где торговали «контрабандой». Он был там в начале десятого вечера, перед собой увидел мужчину.

«Этот мужчина сравнялся с автомобилем Jeep Grand Cherokee, номер 808, точно не помню, но он блатной был. Человек сел на заднее сиденье, ни впереди, ни за рулём не было никого вообще, это был высокий человеке в бейсболке», — цитирует свидетеля РИА Новости.

Он рассказал, что сам проявил инициативу и связался с адвокатом. Сообщить прокурору номер телефона продавца сигарет он отказался, сославшись на то, что не хочет его подставлять.

Ранее свидетель Александр Кобец заявил, что после аварии подошёл к водительскому сиденью автомобиля Ефремова и увидел там «молодого человека» в серой футболке и тёмной «болоньевой жилетке».

Также он рассказывал, что зрение на одном глазу у него минус три, а на второй он слеп.

Адвокат Эльман Пашаев заявил, что человек, якобы сидевший в машине актёра в момент ДТП, установлен.