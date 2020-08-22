Эндокринолог рассказал о возможном влиянии диеты Навального на его состояние

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RT
Врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев в беседе с RT рассказал о вероятных факторах, которые могли спровоцировать впадение Алексея Навального в кому.
Эндокринолог рассказал о возможном влиянии диеты Навального на его состояние
  • Reuters

«Насколько я понимаю из той информации, что у меня есть, у него были проблемы со здоровьем изначально. Вполне вероятно, что у него был сахарный диабет I типа и он его не лечил, потому что не знал. Бывает, что сахарный диабет I типа впервые проявляется в зрелом возрасте. Здесь возможна именно такая ситуация. Он мог не знать, что болен, и накануне голодал», — объяснил Калинчев.

Он отметил, что резкие изменения в рационе питания могли оказать существенное влияние на состояние здоровья Навального.

«Во-первых, он мог специально голодать, потому что сейчас это модно, то есть он мог быть на диетотерапии. Во-вторых, он мог голодать, потому что просто забыл поесть. У многих людей с лишним весом (а у него был лишний вес) здоровое чувство голода отсутствует, и такие люди часто питаются один раз в день… Ещё есть информация, что перед этим он выпивал. В этом нет ничего страшного, у нас в стране это не запрещено, но в совокупности это могло привести к тому, что он впал в кому», — объяснил специалист.

Ранее замглавврача омской больницы скорой помощи №1 Анатолий Калиниченко сообщил, что в организме Навального не обнаружено ядов, врачи считают, что он не был отравлен.

20 августа самолёт, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что пассажиру стало плохо. Навального госпитализировали. Сообщалось, что он находится в состоянии естественной комы.

22 августа Навального транспортировали в Германию, в берлинской клинике «Шарите» начали его обследование.

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