Экспортный вариант истребителя Су-57 представят на форуме «Армия-2020»

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Экспортный вариант истребителя пятого поколения Су-57Э представят на форуме «Армия-2020». Об этом сообщили в «Ростехе».
Экспортный вариант истребителя Су-57 представят на форуме «Армия-2020»
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«Впервые на форуме «Армия» в рамках статической экспозиции будет представлен экспортный вариант истребителя пятого поколения Су-57Э. Авиационный комплекс пятого поколения Су-57 также поднимется в воздух в рамках лётной программы», — приводит РИА Новости сообщение.

В мае вице-премьер России Юрий Борисов отметил, что Су-57 в ходе испытаний подтвердил почти все тактико-технические требования.

Он также заявил, что установочную партию Су-57 передадут в российские войска в 2020 году.

При этом поставки Су-57 в Воздушно-космические войска будут организованы в два этапа.

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