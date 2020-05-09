Минобороны передадут установочную партию Су-57 в 2020 году

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Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что в 2020 году планируется поставить в российские войска самолёты Су-57 из установочной партии.
Минобороны передадут установочную партию Су-57 в 2020 году
  • РИА Новости

Об этом информирует Интерфакс.

«В 2020 году планируется поставить самолёты из установочной партии, в дальнейшем — существенно увеличить объёмы», — заявил Борисов.

По его словам, госконтракт на поставку 76 самолётов для оснащения трёх авиаполков Воздушно-космических сил выполняется в соответствии с графиком.

Также Борисов сообщил, что программа госиспытаний Су-57, оснащённого управляемыми авиационными средствами поражения «воздух — воздух» и «воздух — поверхность», вступила в завершающую фазу.

Ранее замглавы Минобороны России Алексей Криворучко заявил, что истребители пятого поколения Су-57 будут поступать в Воздушно-космические войска в два этапа.

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