Минобороны передадут установочную партию Су-57 в 2020 году
- РИА Новости
Об этом информирует Интерфакс.
«В 2020 году планируется поставить самолёты из установочной партии, в дальнейшем — существенно увеличить объёмы», — заявил Борисов.
По его словам, госконтракт на поставку 76 самолётов для оснащения трёх авиаполков Воздушно-космических сил выполняется в соответствии с графиком.
Также Борисов сообщил, что программа госиспытаний Су-57, оснащённого управляемыми авиационными средствами поражения «воздух — воздух» и «воздух — поверхность», вступила в завершающую фазу.
Ранее замглавы Минобороны России Алексей Криворучко заявил, что истребители пятого поколения Су-57 будут поступать в Воздушно-космические войска в два этапа.