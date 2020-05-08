В Минобороны рассказали о двух этапах поставки Су-57 в ВКС России

Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко заявил, что истребители пятого поколения Су-57 будут поступать в Воздушно-космические войска в два этапа.

«Значимым событием для нас станет начало серийной поставки самолётов Су-57. Отмечу, что Су-57 будет поступать в войска в два этапа», — приводит слова Криворучко журналу «Национальная оборона» РИА Новости.

По его словам, в рамках первого этапа «до середины 2020-х» будут поставлены самолёты с двигателями четвёртого поколения.

«А на втором этапе, после завершения мероприятий по его испытанию, уже начнутся поставки с двигателем и с силовыми установками пятого поколения, имеющими повышенную топливную эффективность и меньшую стоимость жизненного цикла», — добавил замглавы Минобороны России.

Ранее в МО России сообщили, что лётчики Воздушно-космических сил России полностью освоили истребители Су-57 на всех режимах полёта, включая предельные уровни высот, скоростей и перегрузок.