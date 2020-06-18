Лётчик оценил новый шлем для истребителя Су-57
- РИА Новости
«Новая система индицирования позволит разгрузить пилотов и сделает управление самолётом гораздо комфортнее», — сказал он в беседе с ФАН.
Как отметил эксперт, шлем с такой системой будет полезен, поскольку благодаря ему можно индицировать основные приборы рядом с глазами и не перемещать взгляд на приборы в самой кабине.
«Это то же самое, что у новых машин, когда индикация происходит на лобовое стекло и водитель не отвлекается на приборную панель», — заявил Краснопёров.
Ранее военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с телеканалом «360» прокомментировал поступление подводного ракетоносца «Князь Владимир» на вооружение ВМФ России.