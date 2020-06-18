Лётчик оценил новый шлем для истребителя Су-57

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Лётчик-инструктор, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолётах Андрей Краснопёров прокомментировал заявление заместителя генерального директора ОКБ «Электроавтоматика» Анатолия Шукалова о новом шлеме для истребителя Су-57.
Лётчик оценил новый шлем для истребителя Су-57
  • РИА Новости

«Новая система индицирования позволит разгрузить пилотов и сделает управление самолётом гораздо комфортнее», — сказал он в беседе с ФАН.

Как отметил эксперт, шлем с такой системой будет полезен, поскольку благодаря ему можно индицировать основные приборы рядом с глазами и не перемещать взгляд на приборы в самой кабине.

«Это то же самое, что у новых машин, когда индикация происходит на лобовое стекло и водитель не отвлекается на приборную панель», — заявил Краснопёров.

Ранее военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с телеканалом «360» прокомментировал поступление подводного ракетоносца «Князь Владимир» на вооружение ВМФ России.

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