Эксперт оценил поступление ракетоносца «Князь Владимир» на вооружение ВМФ

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Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко прокомментировал поступление подводного ракетоносца «Князь Владимир» на вооружение ВМФ России.
Эксперт оценил поступление ракетоносца «Князь Владимир» на вооружение ВМФ
  • © Олег Кулешов/РИА Новости

«Это очень серьёзное оружие, оружие стратегического класса, и оно свидетельствует о том, что Россия последовательно модернизирует и обновляет свою стратегическую триаду, в том числе и морские стратегические ядерные силы», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

Игорь Коротченко также напомнил, что три подводных ракетоносца проекта 955 уже несут боевую службу в составе ядерных сил Северного и Тихоокеанского флотов — это подлодки «Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах».

Ранее Минобороны сообщило, что подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» был принят в боевой состав Военно-морского флота России

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