Эксперт оценил поступление ракетоносца «Князь Владимир» на вооружение ВМФ

Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко прокомментировал поступление подводного ракетоносца «Князь Владимир» на вооружение ВМФ России.

«Это очень серьёзное оружие, оружие стратегического класса, и оно свидетельствует о том, что Россия последовательно модернизирует и обновляет свою стратегическую триаду, в том числе и морские стратегические ядерные силы», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

Игорь Коротченко также напомнил, что три подводных ракетоносца проекта 955 уже несут боевую службу в составе ядерных сил Северного и Тихоокеанского флотов — это подлодки «Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах».

Ранее Минобороны сообщило, что подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» был принят в боевой состав Военно-морского флота России.