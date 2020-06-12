Атомную подлодку «Князь Владимир» приняли в состав ВМФ России

Короткая ссылка
Новейший атомный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» принят в боевой состав Военно-морского флота России. Об этом информирует Министерство обороны.
Атомную подлодку «Князь Владимир» приняли в состав ВМФ России
  • РИА Новости

«В День России в состав Военно-морского флота торжественно принят новейший ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта «Борей-А» «Князь Владимир», — цитирует ТАСС оборонное ведомство.

Как передаёт Интерфакс, церемония прошла на предприятии «Севмаш» в Северодвинске.

В рамках церемонии на подлодке был поднят военно-морской Андреевский флаг.

Ранее атомный крейсер «Князь Владимир» завершил контрольный выход в море и прибыл в Северодвинск

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить