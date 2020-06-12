Атомную подлодку «Князь Владимир» приняли в состав ВМФ России
- РИА Новости
«В День России в состав Военно-морского флота торжественно принят новейший ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта «Борей-А» «Князь Владимир», — цитирует ТАСС оборонное ведомство.
Как передаёт Интерфакс, церемония прошла на предприятии «Севмаш» в Северодвинске.
В рамках церемонии на подлодке был поднят военно-морской Андреевский флаг.
Ранее атомный крейсер «Князь Владимир» завершил контрольный выход в море и прибыл в Северодвинск.